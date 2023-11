الصحة الفلسطينية: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي

وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. فيما ذكرت مصادر ميدانية لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن شهداء وإصابات خطيرة في مج.زرة بحق المدنيين بمحيط المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة.وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة تل أبيب وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا.

قصف إسرائيلي على خان يونس وغارات تدمر مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في غزة البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة.. ونبحث مع حلفائنا وضع القطاع بعد"الصراع"

