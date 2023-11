الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8805

وتابع مدير مستشفى الشفاء: "بعض المواطنين تبرعوا بالوقود الذي لديهم لمستشفى الشفاء، ما يمكننا من الاستمرار للعمل لبضع ساعات أخرى ". وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدكتور ثروت الحلو في قطاع غزة، ما عرض حياة النساء في أقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

