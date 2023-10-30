الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أزمة نجم ليفربول وتوهج هالاند وانتقادات جوندوجان

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع"الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 30-10-2023علقت صحيفة ديلي ميل البريطانية على الأزمة الطاحنة التي يمر بها اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز نجم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي في ظل تعرض والديه للخطف على يد جماعة ارهابية مسلحة.

وقالت الصحيفة أن الشرطة في كولومبيا تحاول حتى الآن العثور على والد اللاعب في ظل وجود بعض الأنباء التي تفيد بتهريبه إلى فنزويلا ليقوم دياز برصد مبلغ مالي لمن يساعد الشرطة في الادلاء بأي معلومات تفيد في العثور عليه.وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن حصول اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند على أعلى تقييم خلال مواجهة السيتزينز ومان يونايتد في ديربي مدينة مانشستر.ونال هالاند تقييم 8.5 درجة ليكون الاعلى بين نجوم الفريقين في ظل المستوى المتقارب الذي قدمه رفقة برناردو سيلفا وفيل فودين.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الاسبانية أنه ودون مبالغة يريد أن يكون صادقًا ولا يريد التحدث بأشياء لا يجب التحدث بها ويقصد هنا حالة عدم الجدية والحزن التي ظهرت على لاعبي فريقه رغم خسارة مباراة بحجم كلاسيكو الكرة الاسبانية.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدة headtopics.com

بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي.. يلا شوتعاجل.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات لغزةكورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

جوندوجان يسجل اسمه في السجل التاريخي للكلاسيكوسجل إلكاي جوندوجان، نجم برشلونة، اسمه بحروف من ذهب في السجل التاريخي لمباريات الكلاسيكو اقرأ أكثر ⮕

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. عنصرية فينسيوس وتوهج بيلينجهام وغضب جماهير تشيلسي'الكورة حياة.. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. الصراع يشتعل بين محمد صلاح وهالاند على الصدارةواصل محمد صلاح، نجم ليفربول، مطاردة إيرلينج هالاند، في سباق هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعدما تمكن صلاح من هز الشباك أ اقرأ أكثر ⮕

عاجل..اختطاف والدي زميل محمد صلاح في ليفربولأعلن نادي ليفربول في بيان رسمي صباح اليوم الأحد ، خبر اختطاف والدي اللاعب الكولومبي لويس دايز. اقرأ أكثر ⮕

سخرية جوارديولا من يونايتد وكلاسيكو بيلينجهام على رأس عناوين صحف العالماهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بالعديد من الاحداث المهمة وعلى رأسها ديربي مان يونايتد ضد مان سيتي المقرر إقامته فى الخامسة والنصف مساء اليوم. اقرأ أكثر ⮕

في عمر 23 عامًا.. هالاند يصل لهدفه رقم 200 في مسيرتهحقق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، اليوم الأحد، إنجازًا شخصيًا جديدًا في عمر صغير. اقرأ أكثر ⮕