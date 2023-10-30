الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أزمة نجم ليفربول وتوهج هالاند وانتقادات جوندوجان

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع"الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 30-10-2023علقت صحيفة ديلي ميل البريطانية على الأزمة الطاحنة التي يمر بها اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز نجم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي في ظل تعرض والديه للخطف على يد جماعة ارهابية مسلحة.
وقالت الصحيفة أن الشرطة في كولومبيا تحاول حتى الآن العثور على والد اللاعب في ظل وجود بعض الأنباء التي تفيد بتهريبه إلى فنزويلا ليقوم دياز برصد مبلغ مالي لمن يساعد الشرطة في الادلاء بأي معلومات تفيد في العثور عليه.وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن حصول اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند على أعلى تقييم خلال مواجهة السيتزينز ومان يونايتد في ديربي مدينة مانشستر.ونال هالاند تقييم 8.5 درجة ليكون الاعلى بين نجوم الفريقين في ظل المستوى المتقارب الذي قدمه رفقة برناردو سيلفا وفيل فودين.
وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الاسبانية أنه ودون مبالغة يريد أن يكون صادقًا ولا يريد التحدث بأشياء لا يجب التحدث بها ويقصد هنا حالة عدم الجدية والحزن التي ظهرت على لاعبي فريقه رغم خسارة مباراة بحجم كلاسيكو الكرة الاسبانية.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدة headtopics.com
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