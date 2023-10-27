الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة بالتزامن مع الاجتياح البري للقطاع

خالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديووزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن..

فيديوتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةالخارجية الفسطينية: قطع الإنترنت والاتصالات في غزة مؤشر على ارتكاب إبادة جماعية

منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنسانى. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنسانيالصحة العالمية فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنساني | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تغريدة غامضة لمدير منظمة الصحة العالمية بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لغزةنشر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، تغريدة غامضة عبر موقع التواصل الإجتماعي إكس بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة في وقت سابق من اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةأذاعت قناة القاهرة الإخبارية، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع بدء الاجتياح البري الإسرائيلي على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕