الصحة: توقيع بروتوكول لإنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير الطبية للمرضى

وأضاف «عبدالغفار» أن هذا البروتوكول، يساهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بُعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة ورئيس المؤتمر، أنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإن البيانات المتاحة ستساهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة، والدكتورة سهام فوزي مدير عام الإدارة العامة للأشعة، والدكتور طارق بدر مدير إدارة الأشعة، إلى جانب المهندس أحمد العقر رئيس مجلس ادارة الشركة

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعيمحافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع «حيّنا»

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي بمشروع «حيّنا»شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ضمن مشروع «حيّنا».. توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي بقناشهد محافظ قنا ، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابى غزةأكدت وزارة الصحة والسكان أن تجهيزات المستشفيات فى محافظة شمال سيناء على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع 'غزة'..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزةتشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري غدا الخميس فعالية توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الهجرة والغرفة التجارية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون لتوفير فرص تدريب وتشغيل للشبابشهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة،

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕