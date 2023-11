الصحة الفلسطينية: شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

وقالت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ مُحيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مُخيم الشاطئ، علما بأن المدرسة تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

