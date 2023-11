الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحاول إخراج المنظومة الصحية بالكامل عن الخدمة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أن جيش الاحتلال يشن عملية تطهير عرقي منذ السابع من أكتوبر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، أنه رصد العديد من المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة بحي النصيرات وخان يونس، منوها بأنه ارتكب أكثر من 950 مجزرة بحق عائلات فلسطينية، جزءا من هذه العائلات فقدت 100 شهيد من عائلة واحدة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 9 آلاف شهيد منهم 3700 طفل، و2300 سيدة وأكثر من 22 ألف جريح، إلى جانب استقبال 2030 بلاغا عن مفقودين، منهم 1120 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، مشددا على أن الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل واضح.

وذكر أن 42 % من الشهداء أطفال، و26 % من السيدات، ومن ثم 70 % من ضحايا هذا العدوان هم من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا أنه على الرغم من هذه المجازر والعالم يقف صامتا أمام هذه الويلات. ولفت إلى أن واستشهد 132 من الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة تماما و32 مركزا للرعاية الأولية خرج عن الخدمة أيضا.

ونوه بأن الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ترى اغتيال هؤلاء في قطاع غزة ولكن بعين عوراء، ولا تتحرك حيال ما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. وأفاد بأن المولد الكهربائي الرئيس توقف عن المستشفى الأندونيسي، وبالتالي أصبح قريبا من الخروج عن الخدمة، حيث توقفت التهوية والتكييف غرف العمليات، وثلاجات حفظ الموتى، مؤكدا أن ضعف المنظومة الصحية بل انهيارها بعد فقدانها 16 مستشفى وما بقي يعمل 6 مستشفيات فقط ليس أكثر والتي باتت مهددة على مدار الساعة من قبل قوات الاحتلال.

واختتم بأن الاحتلال يحاول إخراج المنظومة الصحية تماما عن الخدمة بالكامل، ومن خلال التعنت في دخول المساعدات الطبية واستهداف المستشفيات.المكتب السياسي لحماس: أعددنا أسلحة وذخيرة لمدة طويلة لمحاربة الاحتلال

