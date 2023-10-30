الصحة الفلسطينية: إصابة 22 شخصا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سرايا القدس، إنها استهدفت حشدا لآليات العدو المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي غزة بوابل من قذائف الهاون.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أيضا، أن العدو تلقى ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه.وأضافت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو توغل في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين.

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