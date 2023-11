الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة.. و2000 مفقود تحت الأنقاض

وكشف عنه أنه تم تدشين تطبيق لتوصيل المصابين بشبكة المستشفيات، مشددا على أن الاحتلال الغاشم يستخدم أسلحة محرمة دوليًا؛ وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات وخطورة الإصابات التي يسقط معظم ضحاياها من الأطفال والنساء.

وأكد متحدث الصحة الفلسطينية أن من ينجو من القصف لن ينجو من انهيار منظومة الصحة التي باتت قوسين أو أدني من الانهيار التام نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم وجود الوقود اللازم لتشغيل المولدات. وكشف أشرف القدرة عن أن هناك 2300 امرأة، و3500 طفل استشهدوا منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة؛ ما يؤكد أن هذا الاحتلال يرتكب جناية دولية متعمدة ضد المدنيين الأبرياء.بعد هزيمة بورنموث في كأس الرابطة.. موعد مباراة ليفربول المقبلةرغم التعادل.. الأهلي يودع الدوري الإفريقي أمام صن داونز

