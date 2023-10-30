الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8306 شهداء، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8306قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 908 مجازر ضد العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8306 شهداء. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوب اقرأ أكثر ⮕

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري اقرأ أكثر ⮕

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