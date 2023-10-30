الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، والتي ارتفعت إلى 8306 شهيدا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، مجازر بحق 908 عائلات، فيما يمثل «جرائم حرب». وفي سياق آخر، كشفت الوزراة في قطاع غزة، عن أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه آمن.

وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.وزير الصحة الفلسطينية: نسبة إشغال المستشفيات بغزة تصل إلى أكثر من 150%«الصحة الفلسطينية»: 8005 شهداء في غزة بينهم 3342 طفلا منذ أحداث 7 أكتوبر headtopics.com

بينهم 3457 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا. اقرأ أكثر ⮕

حملة السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعيةحملة السيسي تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال على غزة لـ8306 بينهم 3457 طفلاأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بقطاع غزة لـ8306 شهيدًاارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري اقرأ أكثر ⮕

العدوان يزداد وحشية.. ‭7761‬ شهيدا في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبرأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕