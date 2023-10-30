الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال على غزة لـ8306 بينهم 3457 طفلا

وأضافت "الصحة الفلسطينية" خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.. والاحتلال استهدف محيط مستشفى القدس بغزة وتم استهداف 57 مؤسسة صحية بالقطاع".

، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق ، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.تحذير من اجتياح غزة ونصيحة بـ"هجمات نوعية"..

بينهم 3457 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 8069 شهيدا و20 ألف جريح في عدوان الاحتلال المتواصلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8069 شهيدا، وأكثر من 20 ألف جريح. اقرأ أكثر ⮕

بينهم 3342 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8005 من بينهم 3342 طفلًا. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 8005 شهداء في غزة جراء عدوان الاحتلالالصحة الفلسطينية 8005 شهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 8005 شهداء في غزة جراء عدوان الاحتلالالصحة الفلسطينية 8005 شهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ7703 بينهم 3595 طفلاأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 7703 شهداء، بينهم 3595 طفلا والمصابين إلى 19734. اقرأ أكثر ⮕