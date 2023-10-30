الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلة

الجارديان: دعم بايدن لإسرائيل يضع مستقبله الرئاسي في مهب الريحأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليقال المُتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الاثنين، أن المُستشفيات في قطاع غزة تتعرض لتهديدات إسرائيلية بالقصف، مؤكدا أن عمليات الإخلاء"مُستحيلة" في ظل العدد الكبير للجرحى والمرضى والنازحين.

وأضاف المُتحدث باسم الوزارة - في إفادة صحفية - أن"الاحتلال يواصل تهديداته من خلال استهداف مُحيط كل المُستشفيات بشكل مُركز، وتتوالى التهديدات لنا بشكل مُستمر. الطواقم الطبية لا تستطيع التعامل مع مثل هذه التهديدات ولا يمكن لنا أن نقوم بعمليات إخلاء لمئات الجرحى والمرضى في المستشفيات".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قد ناشدت الليلة الماضية المجتمع الدولي التدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، التي طالها القصف والقتل والتدمير. وبعد ساعتين من مُناشدة الوزيرة، أحاطت طائرات حربية إسرائيلية مُستشفيي"الصداقة التركي" و"القدس" في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهما. headtopics.com

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