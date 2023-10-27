الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال بموظفيها في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائها في المجال الإنساني.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال “انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة في ظل قطع سلطات الاحتلال للاتصالات والإنترنت بشكل كامل”. وأضاف الهلال الأحمر في بيان له : نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية لا سيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى.

وأضاف"نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، بينما تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي. وختم : نطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية. headtopics.com

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