الصحة: إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة خلال نوفمبر المقبل

كتب - أحمد جمعة: تطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة "100 يوم صحة"، خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.

وتابع «عبدالغفار» في بيان، أن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة خلال شهر نوفمبر المقبلتطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية في 23 محافظة خلال نوفمبر المقبلتطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة في نوفمبر المقبلتطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة: إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ23 محافظة نوفمبر المقبلتطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة». اقرأ أكثر ⮕

إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة الشهر المقبلتطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

ضمن حملة 100 يوم صحة.. اطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابيةتطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕