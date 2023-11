الصحة الفلسطينية: استشهاد 3500 طفل و2300 امرأة منذ بدء العدوان على غزة

وأشار إلى أن تمركز أعداد كبيرة من النازحين بالمستشفيات عرضهم لكثير من الأمراض، لافتا إلى أن 70% من سكان غزة لا يتلقون مساعدات من الأونروا. وعل صعيد آخر، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن حزب الله اللبناني أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المناطق الحدودية.

وعلى صعيد آخر، كشفت قناة"القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مراسلتها عن عودة شبكات الإنترنت للعمل في بعض المناطق بقطاع غزة. وقالت مرسلة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محموعة من الأطفال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.واشنطن تعلن عدم اعتزامها نشر قوات أمريكية في غزة

