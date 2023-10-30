الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8306

وبحسب الصحة الفلسطينية، استشهد 124 كادرا صحيا وتم استهداف 57 مؤسسة صحية، وفقا لما أوردته قناة"القاهرة الإخبارية".الدوري الأفريقي.

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بينهم 3457 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال على غزة لـ8306 بينهم 3457 طفلاأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 شخصوزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 شخص | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوب اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بقطاع غزة لـ8306 شهيدًاارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. اقرأ أكثر ⮕