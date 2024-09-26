الشيخ محمود: نحتاج لنشر الخُلُق الكريم للحبيب المصطفى في ذكرى ميلاده

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وأضاف محمود خلال احتفال مؤسسة أخبار اليوم بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى، أن القرب من الحبيب المصطفى يكون بحسن الخلق، مشددا على أنه يجب علينا أن نتبع سنة النبي وأن نتحلى بأخلاقه. ووصف الشريف الاحتفال بالمولد النبوي بأنه مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، مؤكدًا أن كل من حضر هذا الحدث يؤجر على حضوره، لأنه يأتي في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشدد على أن إحياء ذكرى المولد يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد بالتزام قيم النبي وتعاليمه. وحضر الاحتفال، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالحي عرب الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

مولد النبي إسلام خلق الأزهر

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