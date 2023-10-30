الشقة بـ 197 ألفا.. التفاصيل النهائية لتحويل مكان شقتك في سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر: ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غدا الثلاثاء 31 أكتوبر من فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث كان من المقرر انتهاء التقديم يوم 24 أكتوبر الماضي وتقرر زيادة المدة بسبب الإقبال الكبير من الحاجزين.

5 ألف جنيه، أو التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه. ويشمل أيضا المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مركز بني سويف (أمام جامعة النهضة) ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين2"، حيث يمكنهم التحويل إما إلى مركز بني سليمان (خلف الشونة)، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، أو مدينة العلالمة، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه.

الثلاثاء المقبل .. الفرصة الأخيرة لامتلاك شقة من الإسكان بـ 184ألف جنيهيقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول موعد إنتهاء حجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين . اقرأ أكثر ⮕

بقسط شهري 800 جنيه .. امتلك شقة في المكان اللي تختاره وسدد على 30 سنةيقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 5 ، حيث كشفت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5، وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا بالتقسيط ، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف بالتقسيط على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه موعد طرح شقق سكن... اقرأ أكثر ⮕

فرصة أخيرة.. خطوات تحويل حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخلتوفر الحكومة للمواطنين إمكانية تحويل حجز الوحدات السكنية بالمباردة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

نفوق حوت قاتل جنح على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكافشلت محاولات دفع الحوت من أجل العودة للسباحة في مكان أعمق في البحر اقرأ أكثر ⮕

وزير الإسكان يتابع تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية 'سكن كل المصريين ' والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدةتابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية. اقرأ أكثر ⮕

بلغاريا.. انتخابات رئاسة بلدية العاصمة صوفيا في طريقها لجولة إعادةمن المتوقع ظهور النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم الاثنين على الأقل اقرأ أكثر ⮕