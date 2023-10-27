الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد التأهل إلي الأوليمبياد والبارالمبياد

، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني للتجديف بعد المشاركة في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في تونس، والتي حقق فيها الفراعنة، العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد في الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024.

وجاء المنتخب في الصدارة ببطولة أفريقيا، التي أقمت بتونس، حاصلًا على 19 ميدالية، منها 9 «ذهبية»، و7 «فضية»، و3 «برونزية».حادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد المشاركة في بطولة إفريقياأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاس اقرأ أكثر ⮕

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