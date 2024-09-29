السيسي: الأحداث الإقليمية تستدعي القلق وقناة السويس فقدت أكثر من 60% من دخلها

كتب- محمد نصار: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الأحداث المحيطة في المنطقة تستدعي القلق، لافتًا إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 60% من دخلها خلا الـ 7 أو 8 أشهر الماضية. وأضاف الرئيس السيسي ، خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد: احب أطمنكم طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعًا ومطمئنين أننا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة كلما أمكن دون التورط في أمور محيطة.

وتابع الرئيس السيسي: من فضلكم انتبهوا جدًا لأن الفترة دي والماضية حجم الكذب والإفك والافتراء والشائعات ضخم جدًا جدًا، أنتم اللي واقفين دلوقتي يا مصريين، الخطر واضح وعملية الكذب والشائعات التي تطلق والاتهامات ليس لها أساس من الصحة. وواصل السيسي: هقول إيه بس يعني، بيقولوا كلام كتير مش مظبوط وأنا صادق وصريح معاكم دائمًا وهفضل كده طول ممارستي للمهمة. اقرأ أيضًا: لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 التراخيص والاشتراطات..

السيسي قناة السويس الأحداث الإقليمية الشائعات مصر

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