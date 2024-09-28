السيسي يوجه بإرسال مساعدات طارئة للبنان ويؤكد رفض المساس بأمنه واستقراره

الرئيس السيسى يوجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة ل لبنان بشكل فورى.. ويؤكد لـ"ميقاتى" رفض مصر المساس بأمن أو استقرار أو سيادة ووحدة أراضى لبنان ..
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضاً نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيداً في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.الحوار الوطنى يواصل تلقى المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعموزارة التعليم: امتحان الشهر الأول بالعام الجديد لصفوف النقل نهاية أكتوبر
لبنان مصر السيسي إطلاق نار مساعدات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
الرئيس السيسى: نرفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه ونؤكد دعمنا للبناناستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي 'أنتوني بلينكن' والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »