السيناريو المشبوه لتصفية القضية الفلسطينية.. الاحتلال الإسرائيلى يوزع منشورات على أهالى الضفة الغربية لترك منازلهم والهجرة القسرية للأردن.. وتهديدات باستخدام القوة لطرد الفلسطينيين من أرضهم حال عدم استجابتهم

، وهو المخطط الذى طالما حذرت منه الدولة المصرية مراراً، وشاركتها التحذيرات دولاً عربية وأوروبية، لإدراكهم مدة خطورة ذلك على تصفية القضية الفلسطينية برمتها.العملية الوحشية التى تقودها إسرائيل منذ 3 أسابيع ، والتى وصلت ذروتها مساء الجمعة باستهداف عنيف براً وبحراً وجواً، تأتي برغم ما ذكرته تقارير عن اعتزام إسرائيل قبول تهدئة قد تمتد ليوم كامل لدخول المساعدات، وهو ما يعكس النوايا الحقيقية للاحتلال.

وكان نص الرسالة كالتالى: "أهالى العدو فى الضفة اليهودية إن منظمة حماس الداعشية الساعين فى الأرض فسادا قد ارتكبت أكبر خطأ تاريخى معلنة الحرب علينا وهى تذبح أطفالا وشيوخا وتسبى العجائز والرضع وتبقر بطون الحوامل النساء، أنتم أردتم نكبة مثل نكبة 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التى كتبها الله لنا والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار لتتم علينا كلِمَة رَبَّنَا الْحُسْنَى بِمَا...

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