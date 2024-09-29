السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

فخري الفقي: 30% من الدعم العيني يذهب لجيوب غير المستحقين ويزيدهم ثراءًمزايا قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثةقال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن حفل تخرج الدفعة الجديدة من ال طلاب يوم تترسخ فيه القيم، ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال.

وأضاف خلال كلمة ضمن مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، صباح الأحد، متوجهًا بحديثه للطلاب: «أوصيكم أن تكونوا للوطن درعًا، وللحق زودًا، وللعدل سندًا، وللضعفاء عونًا، وللآثمين ردعًا». وأكمل: «اجعلوا مصر أمانة في أعناقكم، وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة؛ للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان والتفاني في حفظ مقدساته».

وتقدم بعظيم آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشريفه بحضور حفل تخريج نخبة من رجال مصر، مختتمًا: «حفظكم الله قائدا وزعيما للبلاد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير». ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمسئولين.

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