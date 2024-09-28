السيسي اتصل بمقاتي أكد فيه الدعم الكامل لمصر للبنان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عددا من الرسائل خلال اتصال هاتفي برئيس الحكومة ال لبنان ي نجيب ميقاتي.رفض مصر المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيهنوه الرئيس السيسي إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية و لبنان ، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدًا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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