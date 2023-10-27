السيطرة على حريق حظيرة ماشية دون إصابات في البدرشين

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل حظيرة ماشية بقرية أبو رجوان بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل حظيرة ماشية بقرية أبو رجوان بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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