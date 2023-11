السيطرة على حريق شقة سكنية فى العياط دون إصابات

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. - تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم دون إصاباتتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم غرب المحافظة. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرمتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصاباتاندلع حريق بشقة سكنية فى منطقة أوسيم بالجيزة، وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: دون إصابات.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالمنياتمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بأحد الوحدات السكنية بمدينة المنيا

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: السيطرة على حريق بوحدة سكنية في مدينة المنيانشوب حريق بوحدة سكنية في المنيا

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ماس كهربائي سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بأوسيمتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، إلى أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕