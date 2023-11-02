السفارة الأمريكية تؤكد احترام سيادة مصر والالتزام بضمان عدم تهجير الشعب الفلسطيني

وتابعت: “كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى”.

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