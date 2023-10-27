السفير حسين هريدي: مستقبل نتنياهو السياسي أوشك على الانتهاء بعد هجمات 7 أكتوبر

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أن استجابة إسرائيل للدعوات العربية أو الدولية لوقف عدوانها كان أمر مستبعد لعدة أسباب منها أسباب تتعلق بالأوضاع الداخلية الإسرائيلية أولا، وثانيا حجم الصدمة في ضوء الفشل الذريع للجيش الإسرائيلي والمخابرات العسكرية الإسرائيلية لتوقع 7 أكتوبر الماضي وهجماته، وثالثا أن نتنياهو نفسه رئيس الحكومة الإسرائيلية كان يدرك أن مستقبله السياسي قارب على الانتهاء.

وتابع أن إسرائيل تتمتع بضوء أخضر أمريكي، لكي تقضي على حماس حسب ما أعلنت، سواء من خلال الرئيس بايدن، أو وزير الخارجية الأمريكية، موضحا أن الضوء الأخضر حصلت عليه إسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضي، موضحا أن أمريكا لم تتحدث إطلاقا عن إمكانية وقف إطلاق النار، بل أعلنوا صراحة أن أي وقف إطلاق نار سيصب في صالح حماس.

وأردف، أن الجيش الإسرائيلي يرغب في قطع كل وسائل الاتصال في قطاع غزة حتى يستطيع تحقيق أهدافه، الهدف الأول أن يكون لديه حرية مطلقة في التعامل مع أي أهداف سواء كانت مدنية أو عسكرية، والهدف الثاني هي حرمان عناصر عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس من التواصل مع قياداتها في الخارج التي تقدم لها الدعم، وخاصة إيران وحزب الله. headtopics.com

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