السمري يعتذر عن عدم تولي منصب المدير التنفيذي بنادي الزمالك

يأتي اعتذار السمري عن عدم تولي منصب المدير التنفيذي للنادي بسبب منصبه في المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لقطاع التربية الرياضيةالجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول في السادسة مساء اليوم الاثنين ، لحسم العديد من الملفات المهمة، والتي يأتي في مقدمتها توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الجاري، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق. وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

وجيه أحمد: الزمالك طلب خلال ولايتي عدم تولي 3 حكام أكفاء لمبارياتهقال وجيه أحمد ، إنه خلال تواجده في منصب رئيس اللجنة، تلقى 3 خطابات من نادي الزمالك لعدم تولي كل من 3 حكام لمبارياته. اقرأ أكثر ⮕

مصدر بفيوتشر: فورموسينيو يسير بشكل جيد محليا وفي الكونفيدراليةتحدث مصدر بفيوتشر عن ريكاردوفورموسينيو المدير الفني البرتغالي لفريق فيوتشر، والذى تولي المهمة هذا الموسم خلفا للمدرب علي ماهر . اقرأ أكثر ⮕

طبيب الزمالك يكشف موقف مصطفى شلبي من مواجهة زدكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسبانيأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، ضمن الجولة الحادية عشر. اقرأ أكثر ⮕

أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطاليأعلن المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا اليوم السبت في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر المصري يرسل ٨٤ شاحنة مساعدات غذائية وانسانية إلى قطاع غزةأعلن الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عن وصول ٨٤ شاحنة مساعدات غذائية وانسانية ودوائية تابعة للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕