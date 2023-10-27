السفارة الأمريكية فى بيروت توصى رعاياها بمغادرة لبنان فورا

أصدرت السفارة الأمريكية فى بيروت، بيانا أوصت فيه رعاياها بمغادرة لبنان فورا،عقب تطور الأحداث الأخيرة فى غزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية، بحسب "روسيا اليوم".ونشرت السفارة الأمريكية بيانا قالت فيه: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة فورا، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذى لا يمكن التنبؤ به..يُرجى الاطلاع على خيارات الرحلات المتوفرة فى مطار بيروت رفيق الحريري الدولى".

ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم فى حالة الأزمات".وتابع البيان: "وفى حالة حدوث عملية إخلاء بمساعدة عسكرية أمريكية، فسوف ينصب تركيزنا على مساعدة المواطنين الأمريكيين..لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة عموما توفير وسائل النقل داخل البلاد أثناء الأزمات. ويشمل ذلك النقل إلى نقاط المغادرة، لن تتمكن من اصطحاب حيواناتك الأليفة معك في أي عملية إجلاء تتم بمساعدة عسكرية أمريكية من لبنان".

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