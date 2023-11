السوق يترقب قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في مصر

من الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت فى اجتماعها السابق، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب قرار المركزي الأمريكيماذا حدث بين كولر ولاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الإفريقي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: سعر جرام الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر.. السوق يترقب قرار 'المركزي'يترقب سوق الذهب في مصر نتائج اجتماع لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة، ويسجل سعر جرام الذهب الآن في مصر 2570 جنيها للجرام.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدةتجتمع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة عند وضعها الحالى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: خبير يفجر مفاجأة عن سعر الذهب في مصر.. زيادة تاريخية في منتصف نوفمبرواصل سعر الذهب في مصر، ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، مع صعود سعر الأوقية في السوق العالمية لمستوى متقارب من 2000 دو

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟يزداد البحث بين الحين والآخر على مدار اليوم عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد تفعيل قرار البنك المركزي الأخير.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: البنك المركزي يعلن سعر الفائدة في مصر غدا .. وسط تباين التوقعاتتحدد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع، غدا الخميس 2 نوفمبر 2023، سعر الفائدة في مصر.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: هدية من البنك الأهلي ومصر قبل حسم أسعار الفائدة.. اعرف العائد كاميترقب الكثيرون اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق 2 نوفمبر، وهو الاجتماع رقم 7 في جدول

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕