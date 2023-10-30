السمري يعتذر عن تولي منصب المدير التنفيذي بنادي الزمالك

يأتي اعتذار السمري عن عدم تولي منصب المدير التنفيذي للنادي بسبب منصبه في المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لقطاع التربية الرياضيةالجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول في السادسة مساء اليوم الاثنين ، لحسم العديد من الملفات المهمة، والتي يأتي في مقدمتها توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الجاري، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق. وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.«لو عندك أرق».. نصائح تساعدك على النوم سريعا

السمري يعتذر عن عدم تولي منصب المدير التنفيذي بنادي الزمالكشهدت الساعات القليلة الماضية اعتذار الدكتور حسين السمري عن عدم تولي منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك في الفترة الحالية بعدما عرض عليه مجلس إدارة النادي تولي المنصب. اقرأ أكثر ⮕

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