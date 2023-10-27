السفير صلاح حليمة: وقف إطلاق النار مفتاح رئيسي لحل الأزمة في غزة

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب لديه ازدواجية واضحة في المواقف، وليس فقط في التغطية الإعلامية، إذ أن ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، وما يجري في غزة، هناك نظرة إنسانية في أوكرانيا، وغير إنسانية في غزة تجاه الشعب الفلسطيني، والإعلام الغربي يتماشى مع هذه الازدواجية.

السفير صلاح حليمة يتحدث عن الوضع في غزة وأضاف"حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة من قناة"سي بي سي" مع الإعلامية أميرة بهي الدين، اليوم الجمعة، أنه في البداية كان هذا الإعلام يتحدث عن أن إسرائيل تدافع عن نفسها، والدفاع عن النفس لا يكون لدولة محتلة، وإنما لأصحاب الأرض، الفلسطينيين، وما تقدمه المقاومة هو دفاع عن نفسها، وعن الأراضي المحتلة.

وتابع السفير صلاح حليمة، أن فلسطين لديها حق في إقامة دولتها وإنهاء الاحتلال، وما يحدث أمر في غاية الغرابة، ولا يتفق مع القوانين والشرعية الدولية، ويجب إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. وأردف أن وقف إطلاق النار مفتاح رئيسي لإنهاء المأساة المروعة في فلسطين، إذ أن وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام حل كثير من القضايا، منها دخول المساعدات بشكل دائم ومنتظم، أما الحديث عن هجرة إنسانية مؤقتة؛ فهو أمر غير محقق للأوضاع القائمة في غزة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

ElBaladOfficial »

مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا للتهجير القسرى لسكان قطاع غزةقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة إنه لا للتهجير القسرى لسكان قطاع غزة، مضيفا أنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

ماكرون: من الضروري وقف إطلاق النار في غزة بشكل مؤقتماكرون من الضروري وقف إطلاق النار في غزة بشكل مؤقت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة يسمح لحماس بالتصعيدسبب عدم تبني الولايات المتحدة سياسة وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أردوغان لأوروبا: كم طفلا يجب أن يموت حتى تطلبوا وقف النار في غزة؟استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرفض الأوروبي لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: الجمعية العامة ترفض التهجير القسري للفلسطينيينقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال تصريحات أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسريأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يقول أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة اقرأ أكثر ⮕