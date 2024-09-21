السلطات الصينية: العلاقات المصرية-الصينية انعكاس حقيقي لتعاون المنفعة المتبادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال القنصل العام ال صين بالإسكندرية يانغ يي، إن العلاقات ال صين ية ال مصر ية أصبحت انعكاسا حيا للوحدة وال تعاون والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين ال صين والدول العربية والإفريقية والإسلامية والنامية.

وأشار إلى أنه في مايوالماضي وبمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين وأعلن بشكل مشترك مع الرئيس شي جينبينغ أن هذا العام هو"عام الشراكة الصينية المصرية".

صين مصر علاقات دبلوماسية تعاون اقتصاد

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