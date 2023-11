السفارة الأمريكية تؤكد احترام سيادة مصر والتزام واشنطن بضمان عدم تهجير الفلسطينيين

وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإنوأضافت في بيانها " وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسي مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى."

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناءأول تعليق من رئيس الوزراء بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء..

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «فايننشال تايمز»: نتنياهو يسعى لحشد أوروبي للضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيينذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ضياء رشوان: الشعب الفلسطيني يرفض التهجير.. ومصر لن تكون وطنا مصطنعامصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنها لا تقبل مطلقا ترحيل أو تهجير أي مواطن فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: عضو «حقوق إنسان الشيوخ»: مصر تراعي المسؤولية الإنسانية في استقبالها لجرحى غزةأكدت 'هلالي'، أن مصر لم ولن تتخلى عن ثوابتها الوطنية والعربية، والتي تؤكد فيها أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولى وعدم تهجير أهالى غزة لأى مكان

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: خالد أبو بكر: مصر دفعت أثمانا كبيرة دفاعا عن القضية الفلسطينية |فيديوعلق الإعلامي خالد أبو بكر،على الخبر الذي نقلته فايننشال تايمز ،حول أن نتنياهو طلب من قادة أوربيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: خالد أبو بكر مهاجما مخططات التهجير: أبواب كثيرة قد تغلق بوجه مصرعلق الإعلامي، خالد أبو بكر، على الخبر الذي نقلته فايننشال تايمز ، حول أن نتنياهو طلب من قادة أوربيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕