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السفير على الحنفى: الدولة المصرية كانت على مستوى التحدى الكبير لدعم القضية الفلسطينية

youm71 min.

أكد السفير على الحنفى نائب وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية كانت على مستوى التحدى الكبير لدعم القضية الفلسطينية، وتوقعات الحكومات الأخرى والشعوب.

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YOUM7

وأوضح على الحنفى أن التحدى التى تواجهه الدولة المصرية بأنها تتحرك فى حقل من الألغام لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة فلسفة العنف والمواقف المتطرفة بمواقف متحضرة بسياسة السلم وهو محل تقدير العالم كله ومقنع فى نفس الوقت، مما قد يسهم فى عودة الأمور لمسيرتها الأولى.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

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