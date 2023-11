السفير على الحنفى: الدولة المصرية كانت على مستوى التحدى الكبير لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح على الحنفى أن التحدى التى تواجهه الدولة المصرية بأنها تتحرك فى حقل من الألغام لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة فلسفة العنف والمواقف المتطرفة بمواقف متحضرة بسياسة السلم وهو محل تقدير العالم كله ومقنع فى نفس الوقت، مما قد يسهم فى عودة الأمور لمسيرتها الأولى.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

ELBALADOFFICIAL: أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة في فلسطينأشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بالجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية

YOUM7: كل المصريين فى واحد.. الجميع خلف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية.. الحركة المدنية: ندعم القيادة السياسية لمواجهة أى تهديد للأمن القومى.. وحزب الكرامة: مصر تضغط من أجل تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانيةتصطف الدولة المصرية بمختلف مكوناتها وتياراتها السياسية، خلف القيادة السياسية في موقفها الرسمي تجاه القضية الفلسطينية.

YOUM7: أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا مقدرة من العالم لاحتواء الأزمة فى غزةتحدث الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، عن الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، قائلا:' مصر لها دور مهم وتاريخى ومقدر فى القضية الفلسطينية واحتواء الأزمة فى غزة.

YOUM7: محمود مسلم: الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية تسير فى 3 محاورتحدث الدكتور والكاتب الصحفي محمود مسلم، عن جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية من خلال 3 محاور، متابعا: 'المحور الأول هو إدخال المساعدات، والثاني هو التهدئة

ELWATANNEWS: محافظ مطروح: مصر تلعب دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينيةأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها لوقف العدوان على غزة، والحفاظ علي حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

YOUM7: قلب واحد فى دعم عزة.. كنائس مصر فى صفوف المتطوعين لخدمة أهلنا فى القطاع.. الأرثوذكسية توفر خطا ساخنا لتلقى التبرعات.. والإنجيلية تساهم فى مساعدات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. والأسقفية تصلى من أجل السلاممجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية لحل أزمة القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانيةإلى أهالى قطاع غزة.

