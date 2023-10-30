السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة طفل تحت تهديد السلاح في منشأة القناطر

الجارديان: دعم بايدن لإسرائيل يضع مستقبله الرئاسي في مهب الريحأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد دهشان، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم محمد وسالم عبد العزيز سيد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وعصام حسين. وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1857 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة للمتهمين"ابراهيم . ا"، 17 سنة، حداد، و"أحمد . ح"، 29 سنة، حداد، في يوم 10 مارس الماضي، سرقا هاتف محمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه الطفل"محمد . ج"، 17 سنة، سائق، بطريقة الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن استوقفه الأول طالبا توصيله لمكان تواجد الثاني.

وتابعت التحقيقات عندما تهيأ لهما الظرف قام الثاني بإشهار سلاح أبيض"كتر" في وجه مهددا إياه به، فتعديا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات. headtopics.com

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعا في سرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو إغاثة المجني عليه بمعرفة المارة.وشهد الطفل المجني عليه أنه حال قيادته لدراجته النارية استوقفه المتهم الأول طالبا توصيله وأرشده إلى طريق وجهته حتى وصل به لمكان تواجد المتهم الثاني الذي أشهر سلاح أبيض مهددا إياه به للاستيلاء على منقولاته.

وأضاف المجني عليه أنه قاوم المتهمين مما تبب في إصابته في زراعة الأيمن، مشيرا إلى تمكن المتهمين من الاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 200 جنيه، وشرعوا في سرقة دراجته النارية إلا أنهما لاذا بالفرار عقب رؤية المارة خوفا من ضبطهما. headtopics.com

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