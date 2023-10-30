السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة طفل منشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات لإدانتهما بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر.

تأجيل محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين في عابدين ضرب أخويا | اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراق وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 1857 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة للمتهمين، سرقا هاتف محمول ومبلغ ماليمملوكين للمجني عليه الطفل"محمد. ج"، بطريقة الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن استوقفه الأول طالبا توصيلهلمكان تواجد الثاني.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الثاني بإشهار سلاح أبيض"كتر" في وجه مهددا إياه به، فتعديا عليه بالضرب مما تسببفي إصابته، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، أن المتهمين شرعا في سرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه، إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو إغاثة المجني عليه بمعرفة المارة، كما أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض"كاتر" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. headtopics.com

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