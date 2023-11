الزمالك بقيادة شيكابالا يستعد لمواجهة فريق زد .. غدا

وينتظم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه أمس على ملعب نادي الترسانة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء فريق زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ المران بفقرة بدنية وتأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال قبل بدء الفقرات الفنية تحت إشراف أوسوريو ومعاونيه. واختتم الزمالك مران اليوم بإجراء تقسيمة فنية بين اللاعبين، وحرص أوسوريو على توجيه اللاعبين ومنحهم تعليمات خاصة وتصحيح الأخطاء قبل المباراة المقبلة.

بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك في تقييم الرباعي المحترف بصفوف الفريق وهم السنغالي إبراهيما نداي والتونسيين حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والبنيني سامسون أكينيولا خلال الفترة الحالية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: كيف يفكر كولر قبل مواجهة صن داونز فى الدورى الأفريقى؟يستعد فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى في إياب نصف نهائى الدورى الافريقى، باللقاء الذى يقام غدا الأربعاء.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: تأكد جاهزية شيكابالا للقاء الزمالك وزدتأكد جاهزية شيكابالا لاعب الزمالك، للقاء فريق زد المقبل بمسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد أن خاض برنامج تأهيلي لتجهيزه بدنيا وفنيا وأصبح جاهز للقاء المقبل .

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لبيراميدز فى دورى Nileيدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: خطة جهنمية| ماذا فعل كولر لهزيمة صن داونز بأرض الفراعنة.. تفاصيليستعد فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى في إياب نصف نهائى الدورى الافريقى، باللقاء الذى يقام اليوم الأربعاء.. للمزيد

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: بالنتائج.. ماذا قدم كولر مع الأهلي في 69 مباراة قبل مواجهة صن داونز؟يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: 3 سيناريوهات أمام الأهلي من أجل عبور صن داونز بالدوري الإفريقييستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕