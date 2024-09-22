الزمالك يبحث عن مدافعين قبل غلق باب الانتقالات

، بضرورة تدعيم خط دفاع الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، ويرى الجهاز الفني أن هناك أزمة فى خط الدفاع تستوجب إبرام صفقة أو اثنتين على أعلى مستوى لعلاج تلك الأزمة.على تلبية رغبات الجهاز الفنى، إلا أن المجلس قرر عدم الإعلان عن أي مفاوضات أو صفقات في الوقت الحالي بسبب ارتباط الفريق الكروى الأول بمباراة مصيرية أمام الأهلى في السوبر الأفريقي.

ويقع على رادار نادى الزمالك عدة مدافعين جار التفاوض مع أنديتهم لحسم صفقة أو اثنتين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، وفى مقدمتهموزير الخارجية يلتقي سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسياإمام عاشور: وسام إضافة قوية للأهلى وأرتاح للعب معه.. ومن الغد سنركز على السوبركلية التربية الجديدة بجامعة الأقصر أحدث الكليات التربوية على مستوى الجمهورية.. تضم قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.. ورئيس الجامعة: نتابع تجهيزها قبل دخولها الخدمة 2024/2025..

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