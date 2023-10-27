الزمالك يسقط في فخ إنبي ويخسر بهدفين مقابل هدف

وتقدم الفريق البترولي بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق زياد كمال، وجاء هدف الزمالك زيزو مع الدقيقىة 30، من علامة لجزاء، ليعادل النتيجة للفارس الأبيض.الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة السابعة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

وتقدم الفريق البترولي بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق زياد كمال، وجاء هدف الزمالك زيزو مع الدقيقىة 30، من علامة لجزاء، ليعادل النتيجة للفارس الأبيض.الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة السابعة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

الزمالك يسقط في فخ الخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدفبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

إنبي يوقف انتصارات الزمالك في الدوري بثنائيةفاز فريق إنبي على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضم اقرأ أكثر ⮕

أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع سيلتيك بدوري الأبطالأتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل اقرأ أكثر ⮕

الزمالك ضد إنبي .. زيزو يحرز هدف التعادل للأبيض من ركلة جزاءأحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك ضد إنبي، من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من اللقاء المقام حالياً على ملعب المقاولون العرب في الجولة الخامسة اقرأ أكثر ⮕

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبيأدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريق الزمالك أمام انبي من ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

برشلونة يصل للفوز رقم 200 فى دورى أبطال أوروبا وينضم إلى الريال وبايرنحقق برشلونة فوزه رقم 200 فى دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره على ضيفه فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء.. اقرأ أكثر ⮕