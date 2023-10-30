الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة زد

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك وفريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم .

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني، وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بالتنسيق مع جهازه المعاون لقيادة مران اليوم في ظل سفره إلى الخارج، على أن يعود لقيادة التدريبات بداية من الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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