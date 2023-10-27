الزمالك يسقط أمام إنبي بثنائية في دوري نايل

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح إنبي، عن طريق اللاعب زياد كمال، في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الزمالك وسكنت أسفل يمين المرمى.

فيما نجح أحمد سيد زيزو، في إحراز هدف التعادل لصالح أبناء ميت عقبة، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء. ونجح أحمد أمين قفة، في إحراز الهدف الثاني لإنبي، في الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني، بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها قفة برأسية من على القائم سكنت أسفل يسار المرمى.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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