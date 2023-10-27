الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك:"الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة". وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.الداخلية تكشف حقيقة تعرض المتواجدين بحفلة المنصورية للاعتداء واختطاف أشخاصالخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان الآن: اتركوا الأمتعة والحيوانات الأليفة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل ما حدث في طابا صباح اليوممصطفى بكري يكشف تفاصيل ما حدث في طابا صباح اليوم اقرأ أكثر ⮕

مصطفى شلبى يجرى فحوصات طبية بعد إصابته أمام إنبىيجرى مصطفى شلبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فحوصات طبية فى أحد المستشفيات بالقرب من ملعب المقاولون العرب، بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى القدم.. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. إصابة مصطفى شلبي وغيابه عن مباراة زد إف سي القادمةأعلن الدكتور محمد أسامة إصابة مصطفي شلبي لاعب الفريق خلال مباراة إنبي اليوم في انكل الركبة اليمنه وغيابه عن مباراة زد اف سي. اقرأ أكثر ⮕

بكري يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس المخابرات المصرية وحركة حماسبكري يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس المخابرات المصرية وحركة حماس اقرأ أكثر ⮕

تشكيل هجومي لإنبي أمام الزمالك - بوابة الشروقأعلن تامر مصطفى، مدرب فريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

حسين السيد يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور.. جددنا عقده 4 مواسمكشف حسين السيد- عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة في مسألة تجديد عقد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، عندما كان عضوا في لجنة اقرأ أكثر ⮕