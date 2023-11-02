الزعتر.. نبات يقوي المناعة ويطرد السموم ويخفف الكوليسترول.. تعرف على فوائده

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بسيناء ، ان الزعتر يعد أحد النباتات، والاعشاب الطبية الهامة ، التي تنمو في الجبال وبين الصخور كنبات بري، ويمكن إكثاره وزراعته في المنازل ، حيث تكثر زراعة الزعتر في دول البحر الأبيض المتوسط .
وقال انه تم عمل دراسة ميدانية على النباتات البرية والتعرف على استخداماتها بصورتها الطبيعية، وإجراء التجارب الضرورية لاحقاً ، الي جانب جهود التوعية والتدريب في المجتمع المحلي.حيث تم عمل حصر معظم أنواع النباتات الموجودة في مناطق وسط سيناء ، وقد تصمنت عملية الحصر التعريف علي أنواع النباتات وأهميتها الاقتصادية، وقيمتها العلمية بالتواصل مع المعامل الطبية.
ويساعد مغلي الزعتر كذلك في تطهير الأمعاء من الجراثيم والطفيليات والفطريات التي تسبّب الإسهال ، ويساعد كذلك في تحسين عملية الهضم ويمنع تكوّن الغازات ، ويزيد من امتصاص المواد الغذائية الأخرى في الأمعاء.
كما يعمل على تقليل الضغط على القلب، وذلك بفضل عمله على استرخاء الشرايين والأوردة.، ويعمل كذلك على تقوية عضلات القلب وزيادة نشاط القلب.، كما يعمل على تقليل خطر تكون الجلطات الدموية، وذلك بفضل قدرته على تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم.كما تساهم المركبات المتواجدة في زيت الزعتر في زيادة قوة جهاز المناعة، وذلك لامتلاكها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة الفطريات. و
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