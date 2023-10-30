الري تناقش مقترحات تنفيذ منظومة إنذار مبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .

واستعرض الدكتور سويلم النتائج والتوصيات التى صدرت بالأمس عن اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي الذى عقد بالأمس ضمن فعاليات الاسبوع . وتم استعراض الزيارة الميدانية التى تم تنظيمها بالأمس للوفد الهولندي لزيارة"مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة ، حيث تم مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي .

وتم استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) ومناقشة مقترحات الدراسات الخاصة بالاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، والتغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ . headtopics.com

وأشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية ، مشيدا بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ .

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