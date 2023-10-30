الرى: دعوة 'الأمم المتحدة الإنمائى' لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه

مارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، حيث تم مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.وأشار سويلم، إلى التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 31.40 مليون دولار، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون.

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وزير الري: دعوة جنوب أفريقيا لدعم مبادرة AWARe لتنفيذ مشروعات التكيف بقطاع المياهالتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي. وأشار الدكتور سويلم، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين في مجال المياه من جميع دول العالم ، مشيرا لسعادته بمشاركة جنوب أفريقيا في أسبوع القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

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مصر تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكيف المناخي في دلتا نهر النيلعلى هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بمارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى . اقرأ أكثر ⮕