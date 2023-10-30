الرهائن الإسرائيليات لدى حماس لنتنياهو: أنت تريد قتلنا.. ويجب وقف إطلاق النار

وظهرت الرهائن الإسرائيليات وهن يوجهن رسالة إلى نتنياهو مطالبين رئيس الوزراء بتحريرهم جميعا، متابعين أن نتنياهو هو وحدة ما يتحمل مسئولية الفشل في يوم 7 أكتوبر.

وتابعت الرهائن أنهم تم احتجازهم منذ 23 يوما وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار طوال تلك الفترة، واصفين نتنياهو بأنه يريد قتلهم. وأشارت الرهائن إلى أنه في 7 أكتوبر - وقت اندلاع عملية طوفان الأقصى - لم يكن هناك جيش ولم يأت أحد لإنقاذهم، مؤكدين على أنهم يدفعون ثمن موقفه السياسي والعسكري.الدفاع الروسية: إسقاط 8 صواريخ أطلقتها قوات كييف على أهداف في القرمخبير تحكيمي: حكم مباراة الأهلي وصن داونز لم يحتسب ركلتي جزاء وطرد

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