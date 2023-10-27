الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا

، اليوم الجمعة، على وجوب الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في القطاع غزة.نائب وزير الخارجية الروسي: الرئيس الفلسطيني يزور موسكو قريبا

وقال إن استهداف المدنيين في المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، وأعربت عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل مع الرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدة.سفير الدانمارك لدى الهند: يتعين السماح بتقديم الدعم الإنساني في قطاع غزةحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى headtopics.com

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